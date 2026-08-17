FOTO Splitski fotograf snimio nadrealne fotografije pokraj crkvice u Dalmaciji

Dalmatinska obala obiluje mjestima na kojima zalazak sunca pruža spektakularne prizore, a jedan od posebno fotogeničnih nalazi se između Nina i Zatona.

Upravo je ondje fotograf Zvonimir Barišin sinoć snimio gotovo nadrealne fotografije zalaska sunca iza crkvice sv. Nikole. Silueta malene crkve na brežuljku, okružena zlatnim tonovima večernjeg neba, stvorila je prizor kao s razglednice.

Nadrealan prizor kod Nina

Crkvica sv. Nikole potječe iz 12. stoljeća, a nalazi se na malom brežuljku u polju Prahulje između Nina i Zatona. Njezin položaj posebno dolazi do izražaja upravo pri zalasku sunca, kada se prepoznatljiva silueta ocrtava na obojenom nebu.

Barišinove fotografije zabilježile su jedan takav trenutak, zbog kakvih se brojni prolaznici i posjetitelji često zaustavljaju na ovom mjestu. Crkvica sv. Nikole jedan je od prepoznatljivih simbola Nina, a u kombinaciji sa zalaskom sunca pruža jedan od upečatljivijih prizora ovog dijela Dalmacije.