FOTO Splitska diva održala koncert u Galeriji Meštrović, pogledajte kako je bilo

Koncert Zorice Kondže i orkestra Joška Banova u Galeriji Meštrović još je jednom pokazao zašto splitska pjevačica godinama uživa status jedne od najvećih domaćih glazbenih diva. Brojna publika ispunila je vrt galerije, gdje se tijekom večeri pjevalo, ali i plesalo uz njezine najveće hitove.

Posebno iznenađenje večeri bio je dolazak Jacquesa Houdeka, koji se pridružio Zorici Kondži na pozornici. Njih dvoje zajedno su izveli duet koji je Kondža prvi put otpjevala 1994. godine s pokojnim Oliverom Dragojevićem. Autor pjesme je Joško Banov, a izvedba je izazvala oduševljenje publike koja je gotovo svaku riječ pjevala zajedno s izvođačima.

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Uz glazbeni doživljaj, pažnju je privukao i Zoričin elegantan modni odabir. Zablistala je u satensko-svilenoj haljini koju je za ovu prigodu kreirao Jurica Pirić iz splitskog modnog studija Arileo.