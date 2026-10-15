FOTO Split živi za veliki europski spektakl! Navijači se okupljaju na Rivi, stigla i članica Uprave Hajduka, sve prate jake policijske snage

Split danas živi u znaku nogometa! Hajduk večeras, u četvrtak 15. listopada, s početkom u 18:45 sati na Poljudu dočekuje nizozemski Ajax u prvom kolu ligaške faze UEFA Konferencijske lige. Riječ je o velikoj europskoj utakmici kojom se Bijeli, nakon 16 godina, vraćaju u ligašku fazu europskog natjecanja. Uoči velikog dvoboja ekipa Dalmacije Danas posjetila je splitsku Rivu, gdje se već tijekom dana počinju okupljati navijači. Snimili smo prve prizore navijačke atmosfere, a sve upućuje na to da će se, kako se bude približavao početak utakmice, središte Splita sve više ispunjavati ljubiteljima nogometa.

Na Rivi fan shop, glazba i veliki ekran za prijenos utakmice

Za sve koji neće biti na poljudskim tribinama pripremljen je poseban program pod nazivom "Europo, evo nas", koji se na Rivi održava od 12 do 23 sata. Posjetitelje očekuju fan shop i kućice, a za najmlađe navijače organizirano je druženje s maskotom Ricom te oslikavanje lica od 15 do 16:30 sati.

Za glazbenu atmosferu bit će zadužen DJ program, dok je najavljen i nastup Marina Jakobića. Središnji dio večeri bit će organizirani prijenos utakmice Hajduka i Ajaxa od 18:45 sati, kada će i oni koji nisu uspjeli osigurati mjesto na Poljudu moći zajedno navijati za Bijele. Tijekom obilaska Rive naišli smo i na Marinku Akrap, članicu Uprave HNK Hajduk, koja je također bila u središtu grada uoči velikog europskog dvoboja.

Akrap je u Upravu Hajduka stigla u rujnu 2021. godine, a njezin djelokrug rada obuhvaća marketing, prodaju i odnose s javnošću. Prije dolaska na Poljud bila je direktorica sektora korporativnog marketinga i komunikacija u Podravki, a bogato poslovno iskustvo stekla je i u tvrtki dm-drogerie markt Hrvatska, gdje je obnašala i dužnost članice Uprave. I dok se Split priprema za veliki nogometni spektakl, sigurnosna situacija zahtijeva poseban oprez. Na Rivi su prisutne jake policijske snage koje pozorno prate događanja i okupljanje navijača, a pojačane mjere sigurnosti dolaze nakon dramatične noći u središtu grada. Podsjetimo, sinoć je policija spriječila sukob više stotina izgrednika iz navijačkih skupina Hajduka i Ajaxa. Prema prvim policijskim informacijama, privedeno je 57 osoba, a javni red i mir uspostavljen je nakon policijske intervencije. Splitska policija ranije je najavila pojačani nadzor grada prije, tijekom i nakon utakmice te pozvala građane da odmah prijave svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba ili ugrožavanja sigurnosti.

Hajduk protiv četverostrukog prvaka Europe

Večerašnji protivnik Bijelih jedan je od najpoznatijih europskih klubova. Ajax je četiri puta osvajao naslov prvaka Europe, a njegov dolazak na Poljud jedan je od najzanimljivijih događaja Hajdukove europske sezone. Trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči susreta istaknuo je kvalitetu nizozemske momčadi, ali i povjerenje u svoje igrače te želju da Hajduk pred domaćom publikom pokaže vlastiti nogometni identitet.