FOTO Split večeras miriše na vino i domaću spizu! Prošetali smo Obrovom i Peškarijom, kušali delicije. Evo što smo snimili

Mirisi domaće hrane, čaše dobrog vina i dalmatinske delicije danas su privukli brojne Splićane i njihove goste na Obrov i splitsku Peškariju. U sklopu manifestacije "Štorije o' spize" središte grada pretvorilo se u mjesto susreta domaćih proizvođača, vinara i ljubitelja dobre hrane. Ondje je bila i ekipa Dalmacije Danas, a atmosferu je svojim fotoaparatom zabilježio naš fotoreporter Bepo Perišić.

Prošetali smo Obrovom i prostorom oko splitske Ribarnice, gdje se tijekom večeri moglo kušati razne dalmatinske specijalitete, domaća vina i otočke delicije. Naravno, nismo propustili priliku isprobati dio bogate ponude, a isto su činili i brojni građani te slučajni prolaznici koji su se zatekli u središtu Splita. Neki su na Obrov stigli upravo zbog manifestacije, dok su drugi tijekom večernje šetnje zastali, razgledali ponudu i odlučili kušati nešto od ponuđenoga.

Ovogodišnje izdanje manifestacije donijelo je bogat izbor tradicionalnih dalmatinskih proizvoda. U završnici programa naglasak je stavljen na gastronomsku baštinu naših otoka, uz predstavljanje lokalnih proizvođača i vinara. Među najavljenim delicijama našli su se janjetina s bižima, namazi od maslina, slani inćuni, poznata bračka hrapoćuša, viška pogača, domaći kolači, otočki sirevi i brojne druge delicije. Posebno zanimanje izazvala su i vina dalmatinskih vinara, koja su posjetitelji mogli kušati te pritom doznati nešto više o njihovoj proizvodnji.

Dobra spiza i humanitarna nota

Osim uživanja u domaćim okusima, završnica manifestacije imala je i humanitarni karakter. Organizirano je pečenje ribe ispred Ribarnice, uz mogućnost davanja dobrovoljnih priloga namijenjenih Centru za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" u Splitu. Ribu je za ovu prigodu donirala tvrtka Centaurus.

Manifestacija "Štorije o' spize", koja se održava od 7. do 14. studenoga, još je jednom povezala gastronomiju, tradiciju i druženje na splitskim ulicama.

Pogledajte atmosferu koju je zabilježio naš Bepo Perišić

Naš fotoreporter Bepo Perišić obišao je Obrov i splitsku Peškariju te fotografirao ponudu hrane i vina, izlagače, posjetitelje i atmosferu koja je obilježila današnje gastronomsko druženje. Kako je izgledala večer u središtu Splita, što se sve nudilo i u kakvim su delicijama uživali Splićani i njihovi gosti, pogledajte u našoj velikoj fotogaleriji.