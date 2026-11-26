U Splitu je otvorena trodnevna međunarodna obrazovna konferencija Enter Connects, koju organiziraju Centar izvrsnosti i Splitsko-dalmatinska županija. Ovogodišnje izdanje naglašava važnost povezivanja obrazovnih institucija i približavanja znanosti djeci.

Ravnatelj Centra izvrsnosti Ivica Zelić pojasnio je da program obuhvaća sve obrazovne razine, od predškolskog odgoja do sveučilišnog obrazovanja. Nastavnicima se žele ponuditi konkretne metode koje će odmah moći primijeniti u nastavi.

Podsjetio je i na donošenje novog pravilnika o radu s darovitim učenicima te izdvojio uspjeh Viktora Viljca, polaznika Centra izvrsnosti i autora aplikacije Bodomat, nagrađenog na natjecanju Social Impact Award.

Podršku projektu izrazio je splitski dogradonačelnik Ivo Bilić.

– Grad će uvijek stajati iza ovakvih projekata jer nam daju nadu u bolje obrazovanje i bolji sustav – kazao je Bilić.

Sveučilište pokreće inicijativu za rad s darovitima

Rektor splitskog Sveučilišta Nikola Koceić Bilan najavio je da je na sjednici Senata pokrenuta inicijativa za osnivanje centra za darovite učenike.

Centar bi djelovao u suradnji sa županijskim Centrom izvrsnosti, a Sveučilište bi svoje stručnjake i infrastrukturu stavilo na raspolaganje učenicima za individualni rad i pripreme za natjecanja.

Govoreći o važnosti znanstvene pismenosti, rektor se osvrnuo i na iskustva iz pandemije koronavirusa.

– Naprosto niste mogli vjerovati koje su nebuloze govorili mladi ljudi, neutemeljene na modernim znanstvenim dostignućima – kazao je Koceić Bilan.

Državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić istaknula je važnost suradnje znanstvenih i obrazovnih institucija, gospodarstva i lokalne zajednice u stvaranju kvalitetnijeg obrazovnog sustava.