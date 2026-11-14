FOTO SPLIT - ŠKRLJEVO 82-79: Tijesna pobjeda Žutih na Gripama

Košarkaši Splita i Škrljeva danas su s početkom od 19 sati igrali utakmicu 8. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Žuti rezultatom 82:79 (25:20, 19:17, 19:19, 19:23).

Najučinkovtiji igrač Splita bio je Kačinas sa 17 poena, 8 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom, a potom Kučić s 13 poena, 3 skoka, 5 asistencija i 2 ukradene lopte; Bajo s 12 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; McLaughlin s 11 poena, 6 skokova, 2 asistencije i 1 blokom; Turudić s 10 poena, 6 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Vuko s 8 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 1 blokom; Jonhson sa 6 poena, 3 skoka, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom; Rebec s 3 poena, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Gulin s 2 poena, 2 skoka i 2 asistencije, Runjić s 5 skokova i 1 asistencijom te Palavra.

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Trepce u sklopu FIBA Europskog kupa u skupini A.

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