FOTO Split se probudio. Poneki građani šetaju Rivom i Marmontovom. I danas rade neki kafići na najpoznatijoj šetnici

Nakon novogodišnje noći Split se polako vraća u svoj ritam. Centar grada tijekom jutra sve je življi, no za sada nema nikakvih gužvi – tek lagani priljev građana koji su odlučili prvi dan godine provesti u šetnji i na zraku.

Najviše ljudi može se vidjeti na Rivi, gdje se i jutros zadržava najveći dio šetača. Usporedno s Rivi, Splićani i posjetitelji polako pune i Pjacu te Marmontovu, uživajući u sunčanom, ali prohladnom vremenu. Temperatura se kreće oko 8 stupnjeva Celzijevih, pa su tople jakne i kape jutros obavezni dio "outfita" za gradsku šetnju.

Riva ima svoju stalnu publiku – i to ponajviše zahvaljujući činjenici da je nekoliko kafića i ugostiteljskih objekata otvorilo vrata već od ranih sati.

Iako je to u Splitu na Novu godinu rijetkost, poneki kafić jutros radi, pa su brojni građani baš na Rivi potražili svoju prvu kavu u 2026. godini. Uz šum mora i zimsko sunce, mnogi su iskoristili priliku da se "resetiraju" nakon dočeka – bez žurbe, bez gužve i s pogledom koji uvijek uspije popraviti raspoloženje.