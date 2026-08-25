FOTO Split se oprostio od Saše Radovića, ispraćen je uz pjesmu Depeche Modea

Na splitskom groblju Lovrinac danas je na posljednji počinak ispraćen Saša Radović, nekadašnji košarkaš Jugoplastike, koji je za splitske "žute" igrao tijekom osamdesetih godina.

Radović je kasnije bio i pomoćni trener Splita u šampionskoj sezoni 2003. godine, kada je klub osvojio naslov prvaka Hrvatske. Bio je sin Branka Radovića, jednog od najznačajnijih ljudi u povijesti splitske košarke.

Uz obitelj, na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni Sašini prijatelji i poštovatelji, ponajviše ljudi iz svijeta košarke i pripadnici splitske generacije osamdesetih godina.

Od Radovića su se, među ostalima, oprostili predsjednik KK Split Domagoj Maroević, Damir Tvrdić, Mladen Tudor, Predrag Kruščić, Davor Filipović, Andrija Stipanović te jadranaš Ante Ramljak. Radović je često boravio upravo na Jadranovu kupalištu, jednom od kultnih splitskih mjesta.

Saša Radović ispraćen je uz pjesmu Freelove grupe Depeche Mode, a crkveni obred predvodio je splitski paroh, jerej Mladen Skopljak.