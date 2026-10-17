FOTO Split postaje središte europske hitne medicine: Svečano otvoren Trauma Rescue Challenge, donosimo galeriju

Split je ovoga vikenda domaćin prvog studentskog natjecanja iz hitne medicine ovakve vrste u Hrvatskoj. Trauma Rescue Challenge okupio je studente iz šest europskih zemalja, a svečanom ceremonijom otvorenja označen je početak događaja koji će poznate splitske lokacije pretvoriti u mjesta zahtjevnih simulacija spašavanja ljudskih života.

Na natjecanju sudjeluju studenti iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Rumunjske. Njihovo znanje, snalažljivost i sposobnost timskog rada bit će stavljeni na kušnju kroz realistične scenarije hitnih medicinskih intervencija.

Organizaciju potpisuje studentska udruga Probudi heroja, koja ovim projektom želi povezati buduće zdravstvene djelatnike, potaknuti razmjenu iskustava i građanima približiti važnost pravodobnog pružanja pomoći.

Svečanim otvorenjem započeo međunarodni susret mladih medicinara

Ceremonija otvorenja označila je početak natjecanja koje u Split dovodi mlade ljude povezane zajedničkim interesom za hitnu medicinu i spašavanje života.

Trauma Rescue Challenge nije zamišljen samo kao provjera stručnog znanja. Organizatori žele sudionicima omogućiti stjecanje praktičnog iskustva, razvijanje sposobnosti donošenja odluka pod pritiskom i suradnju s kolegama iz drugih europskih zemalja.

Posebnost događaja jest i njegovo održavanje na otvorenim gradskim prostorima, gdje će građani moći izbliza pratiti simulacije različitih hitnih situacija.

U nastavku donosimo fotogaleriju Bepa Perišića sa svečane ceremonije otvorenja Trauma Rescue Challengea u Splitu.