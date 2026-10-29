FOTO Split je sinoć ostvario veliku pobjedu! Pogledajte kako je bilo

Košarkaši Splita sinoć su ostvarili vrijednu pobjedu pred domaćim navijačima! Žuti su na Gripama svladali grčki Promitheas rezultatom 88:82, a pred 500 gledatelja odigrali su odličnu utakmicu, posebno u drugom poluvremenu. Gosti su bolje otvorili susret te prvu četvrtinu zaključili vodstvom 22:19. Promitheas je na poluvremenu imao minimalnu prednost od 40:38, no u nastavku je uslijedio preokret splitske momčadi.

Ključna je bila treća četvrtina, koju su Žuti dobili rezultatom 31:21 i tako u posljednjih deset minuta ušli s osam koševa prednosti. Grčka momčad pokušala se vratiti, ali Split je sačuvao vodstvo i stigao do slavlja rezultatom 88:82.

Najefikasniji igrač Splita bio je Kačinas s 23 poena, dok je Jan Rebec odigrao izvrsnu utakmicu s 18 koševa i čak 11 asistencija. Johnson je dodao 14 poena i devet skokova, a McLaughlin ubacio je deset koševa.

Kod gostiju se istaknuo Williams s 18 poena i osam asistencija, dok je Kalaitzakis postigao 15 koševa.

Kako je bilo na Gripama, pogledajte u fotogaleriji Renata Pezzija.