FOTO Split je i ove godine prepun golišavih razuzdanih izdanja

Split je još jednom postao središte svjetske elektroničke scene. Otvaranjem 12. izdanja Ultra Europe festivala u Park mladeži pristigle su desetci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i više od 140 zemalja svijeta, čime je započeo još jedan vikend ispunjen vrhunskom glazbom, impresivnom produkcijom i atmosferom po kojoj je ovaj festival poznat.

Već prve večeri bilo je jasno da Ultra nije samo glazbeni događaj. Festivalski prostor ispunili su posjetitelji u najrazličitijim modnim izdanjima, od šljokica, mrežastih materijala i neonskih boja do vrlo oskudnih kombinacija koje su ponovno privlačile poglede. Mnogi su upravo Ultru iskoristili kao priliku za modne eksperimente i odjevne kombinacije koje se rijetko viđaju izvan festivalske atmosfere.

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Uz ples i ritmove elektroničke glazbe, brojni posjetitelji zastajali su i u službenoj festivalskoj trgovini, gdje je predstavljena nova Ultra Europe kolekcija. U ponudi su majice, hoodice, dresovi inspirirani nogometnim prvenstvima, bucket šeširi, šilterice, ruksaci i drugi suveniri, a posebnu pozornost privlače artikli inspirirani Splitom kao gradom domaćinom festivala.