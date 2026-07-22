FOTO Split je i danas pun života: Evo što se jutros događalo na najpoznatijoj gradskoj šetnici

Na splitskoj Rivi i danas vlada prava ljetna svakodnevica. Vruće i sparno vrijeme nije zaustavilo šušur na najpoznatijoj gradskoj šetnici, kojom su od ranog jutra prolazili brojni Splićani i turisti.

Zbog blage promjene vremena danas je ipak nešto ugodnije nego prethodnih dana. U Splitu prevladava sunčano vrijeme, a temperature se kreću između 28 i 29 Celzijevih stupnjeva u hladu.

Na otvorenim terasama jutros se ispijala kava, marendalo i uživalo u pogledu na more, dok su turisti s prtljagom prolazili Rivom u potrazi za smještajem ili prijevozom prema trajektnoj luci.

Fotoreporter Pixsella zabilježio je dio jutarnje atmosfere, a što je sve snimio na splitskoj Rivi, pogledajte u nastavku.