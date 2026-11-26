Splitska Riva polako poprima blagdansko ruho. Kamioni, dizalice i radnici ovih su dana okupirali prostor oko Svetog Frane i Trga Franje Tuđmana, gdje su u tijeku intenzivne pripreme za ovogodišnji Advent.

Velike svjetleće instalacije u obliku božićnih kugli i poklona, zlatni ukrasi s crvenim mašnama, blagdanski uređene kućice i cvjetne gredice već su promijenili izgled ovog dijela grada, no ono najatraktivnije tek stiže.

Ove godine Split će dobiti i nekoliko dekorativnih elemenata kakve dosad nije imao.

Božićno drvce visoko čak 17 metara

Središnji dio blagdanske dekoracije bit će velika svjetlosna instalacija u obliku stožastog božićnog drvca, opremljena LED rasvjetom, visine do čak 17 metara.

Kako nam je kazala Maja Smrke iz splitskih Parkova i nasada, riječ je o novitetu koji bi trebao biti jedan od najupečatljivijih elemenata ovogodišnjeg Adventa.

„Ovo je nešto novo što dosad nije bilo, tako da će, nadam se, biti na radost i zadovoljstvo svima“, kazala nam je Smrke.

Djelatnici Parkova i nasada zaduženi su i za uređenje adventskog vijenca, božićnog drvca te kićenje okolnog prostora.

Ove godine ukrašene su sve palme, stižu i jaslice

Posebnu pozornost posvetili su prepoznatljivim splitskim palmama, koje će ove godine također pridonijeti blagdanskom ugođaju na najpoznatijoj gradskoj šetnici.

„Od novih elemenata kojih nije bilo prošle godine, sve su palme ukrašene“, otkrila nam je Smrke.

Još jedan novitet bit će jaslice smještene unutar geodetske kupole.

Na prostoru kod Svetog Frane već su postavljene velike metalne konstrukcije u obliku božićnog poklona i kugle, koje će posebno doći do izražaja nakon paljenja rasvjete.

Uređen je i prostor oko fontane, gdje se među zelenilom i crvenim cvijećem ističu velike zlatne blagdanske dekoracije.

Sudeći prema prizorima koje smo danas zabilježili na Rivi, Split bi ove godine mogao dobiti nekoliko novih omiljenih lokacija za blagdansko fotografiranje.