FOTO Split danima pod mirisom dima, sada se na Žnjanu pojavio i pepeo

Posljedice velikog požara koji danima bukti na Dinari sve su primjetnije i u Splitu. Brojni građani posljednjih nekoliko dana navode kako u zraku osjećaju miris dima, a sada je stigao i novi, vrlo vidljiv trag požara - pepeo je završio na Žnjanu.

Na površini mora i uz samu obalu u večernjim satima mogle su se vidjeti brojne sitne crne čestice. Fotografije sa Žnjana pokazuju pepeo koji pluta na morskoj površini i zadržava se među kamenčićima uz obalu.

Splićani već danima osjećaju dim u zraku

Miris dima u Splitu nije novost posljednjih dana. Brojni građani iz različitih dijelova grada već nekoliko dana primjećuju dim u zraku, osobito u večernjim i noćnim satima.

Kako smo ranije izvijestili, satelitske snimke pokazale su goleme razmjere požara na Dinari. Strujanje zraka u jednom je trenutku dim nosilo gotovo izravno prema Splitu, dok se veliki dimni trag kasnije protegnuo više od 100 kilometara.

Pepeo završio na Žnjanu

Sada više nije riječ samo o mirisu dima. Sitne crne čestice vidljive na Žnjanu pokazuju da je trag požara stigao sve do splitske obale.

Požar na Dinari traje danima, a gašenje otežava iznimno nepristupačan planinski teren. Dok se na planini i dalje vodi borba s vatrom, njezine posljedice osjećaju se desecima kilometara dalje - sve do Splita i mora na Žnjanu.