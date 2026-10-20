FOTO Splićani strahuju zbog stabla. Umjetnik odlučio uzeti stvar u svoje ruke

Dok se posljednjih dana u perivoju na Bačvicama uklanjaju stabla procijenjena opasnima, stanovnici obližnje Pojišanske ulice već godinama upozoravaju na jedno stablo koje, tvrde, predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike i parkirana vozila. Kako njihovi apeli nisu doveli do rješenja, splitski umjetnik Milan Brkić odlučio je na problem upozoriti umjetničkim performansom.

Naime, prije petnaestak dana na parkiralištu ispred zgrade na adresi Pojišanska 25 održan je performans kojim su članovi udruge Kvart željeli skrenuti pozornost na stanje stabla koje se nalazi uz prometnicu.

Riječ je o stablu koje je vidljivo nagnuto, a pri dnu debla ima veliko oštećenje i šupljinu. Stanari strahuju da bi se moglo srušiti, osobito zbog činjenice da se nalazi na mjestu kojim svakodnevno prolazi velik broj ljudi.

U neposrednoj blizini parkiraju se automobili, djeca prolaze na putu prema školi, a tom se rutom kreću i stanovnici okolnih zgrada te građani koji odlaze u crkvu.

Godinama upozoravaju, ali stablo i dalje stoji

Prema navodima članova udruge Kvart, stanovnici već godinama traže da se provjeri sigurnost stabla te da ga se, ako predstavlja opasnost, ukloni i zamijeni novim.

Tvrde da dosadašnji apeli nisu donijeli konkretno rješenje. Posebno ih zabrinjava činjenica da je stablo nagnuto prema prometnici, dok je donji dio debla znatno oštećen. Navode i da su djelatnici Parkova i nasada u prošlosti tek jednom orezali njegove grane, i to nakon što je u blizini ugostiteljskog objekta Popaj palo drugo stablo i oštetilo parkirane automobile.

Stanari ističu da se problematično stablo nalazi neposredno uz prostor kojim se koriste Parkovi i nasadi te tvrde da dosad nisu uspjeli postići dogovor o njegovoj zamjeni.

Budući da se situacija godinama ne mijenja, splitski umjetnik Milan Brkić, član udruge Kvart, odlučio je reagirati na svoj način.

Zajedno s još jednim članom udruge, koji živi u obližnjem neboderu, organizirao je performans na parkiralištu ispred Pojišanske 25. Cilj im je bio upozoriti prolaznike, stanare i nadležne službe na stanje stabla te potaknuti provjeru njegove sigurnosti. Performans je privukao pozornost građana koji su se ondje zatekli, a prema riječima organizatora, okupljeni su podržali njihovu inicijativu.

Članovi udruge primijetili su i da nakon performansa manje vozača ostavlja automobile neposredno uz stablo, što smatraju pokazateljem da su građani postali svjesniji mogućeg rizika.

Ipak, naglašavaju da upozoravanje javnosti nije dovoljno te da je potrebna stručna procjena stanja stabla.

Prema njihovim navodima, o problemu su upoznate direktorica Parkova i nasada te dogradonačelnica Splita. Navode da im je najavljeno kako će se njihov zahtjev proslijediti nadležnim službama i razmotriti zamjena stabla.