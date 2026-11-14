FOTO Splićani pohrlili u poznatu slastičarnicu: Danas se ovdje sve dijeli besplatno!

Iako je sredina studenoga, u središtu Splita danas se čeka u redu za sladoled! Popularna gelaterija Emiliana u Pisturi odlučila je kraj ovogodišnje sezone obilježiti lijepom gestom prema svojim gostima. Od 12 do 15 sati građanima besplatno dijele sladoled, a brojni Splićani iskoristili su priliku za još jednu porciju omiljene slastice.

Prizor koji smo navikli viđati tijekom najtoplijih ljetnih mjeseci danas je zabilježen u staroj gradskoj jezgri Splita. Ispred poznate gelaterije Emiliana u Pisturi stvorio se red građana koji su došli po besplatan sladoled.

Naime, popularna splitska slastičarnica odlučila je zatvaranje ovogodišnje sezone obilježiti zahvalom svojim gostima, a vijest o besplatnom sladoledu očito je privukla veliku pozornost.

Fotografije snimljene ispred lokala pokazuju kako su se ondje okupili brojni građani, među kojima su roditelji s djecom, mladi i stariji Splićani. Mnogi su strpljivo čekali svoj red, a vesela atmosfera još je jednom potvrdila da ljubav prema sladoledu u Splitu ne poznaje godišnja doba.

"Odlučili smo nagraditi vašu vjernost”

Ispred ulaza u slastičarnicu postavljena je ploča s rukom ispisanom porukom koja je razveselila brojne prolaznike.

„Dragi Splićani, sezona hladnih slastica je pri kraju pa smo odlučili nagraditi vašu vjernost i u subotu 14. studenog od 12:00 do 15:00 častimo vas besplatnim sladoledom”, poručili su iz Emiliane.

Na kraju su dodali i simpatičan pozdrav:

„P. S. Vidimo se na proljeće.”

Tradicija koja svake godine razveseli Splićane

Ovakav oproštaj od sezone nije novost za Emil ianu. Poznata gelaterija već godinama posljednji dan sezone pretvara u malo gradsko događanje, a besplatna podjela sladoleda redovito privlači velik broj građana.

Vlasnik Lirim Bajrami i ranijih je godina isticao kako je riječ o načinu zahvaljivanja domaćim gostima koji su slastičarnicu podržavali od njezina otvaranja 2019. godine.

Emiliana je tijekom godina postala jedno od prepoznatljivih mjesta za ljubitelje sladoleda u splitskoj staroj gradskoj jezgri, a od 2024. godine posluje na adresi Pistura 1.

I prošle godine besplatna podjela sladoleda izazvala je velik interes. Bajrami je tada za Dalmaciju Danas otkrio kako je 2025. bila njihova najuspješnija sezona do tada, uz najavu novih okusa i priprema za sljedeću godinu.

Sladoled se u Splitu jede i u studenome

Premda se studeni tradicionalno povezuje s hladnijim danima, današnji prizori iz Pisture pokazuju da Splićanima ne treba ljetna vrućina kako bi uživali u omiljenoj slastici.

Besplatni sladoled privukao je građane različitih generacija, a red ispred Emiliane pokazao je koliko jedna jednostavna gesta može razveseliti grad.

Nakon današnjeg druženja gelaterija zatvara vrata do proljeća, kada će ponovno dočekati svoje goste.

A sudeći prema današnjim prizorima, mnogi će je jedva dočekati.