FOTO Splićani pohrlili na drugu večer Splitskog festivala, pogledajte tko je sve stigao

Şplit večeras ponovno živi u znaku glazbe i festivalske atmosfere. Brojni posjetitelji stigli su na drugu večer Splitskog festivala, a pred njima je posebna kazališno-glazbena večer posvećena jednom od najprepoznatljivijih dalmatinskih glazbenih nasljeđa.

Druga festivalska večer donosi praizvedbu dalmatinskog jukebox mjuzikla „Galeb i ja“, kojim festival ove godine po prvi put zakoračuje u prostor kazališne forme.

Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je mjuzikl oblikovan na poznatim pjesmama čije stihove potpisuju Tomislav Zuppa, Jakša Fiamengo i Momčilo Popadić.

Poznate melodije tako će večeras dobiti novu scensku dimenziju. Pjesme koje su desetljećima dio dalmatinskog glazbenog identiteta postaju dio kazališnog narativa, a publika će ih imati priliku doživjeti na potpuno nov način.

Uoči početka programa, među posjetiteljima se osjećala prava festivalska atmosfera.

Pogledajte u našoj galeriji tko je sve stigao na drugu večer Splitskog festivala!