Close Menu

FOTO Splićani pohrlili na drugu večer Splitskog festivala, pogledajte tko je sve stigao

Provjerite tko je sve večeras na Prokurativama
splitski festival druga vecer foto mia 26

Şplit večeras ponovno živi u znaku glazbe i festivalske atmosfere. Brojni posjetitelji stigli su na drugu večer Splitskog festivala, a pred njima je posebna kazališno-glazbena večer posvećena jednom od najprepoznatljivijih dalmatinskih glazbenih nasljeđa.

Druga festivalska večer donosi praizvedbu dalmatinskog jukebox mjuzikla „Galeb i ja“, kojim festival ove godine po prvi put zakoračuje u prostor kazališne forme.

Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je mjuzikl oblikovan na poznatim pjesmama čije stihove potpisuju Tomislav Zuppa, Jakša Fiamengo i Momčilo Popadić.

Poznate melodije tako će večeras dobiti novu scensku dimenziju. Pjesme koje su desetljećima dio dalmatinskog glazbenog identiteta postaju dio kazališnog narativa, a publika će ih imati priliku doživjeti na potpuno nov način.

Uoči početka programa, među posjetiteljima se osjećala prava festivalska atmosfera.

Pogledajte u našoj galeriji tko je sve stigao na drugu večer Splitskog festivala!

splitski festival druga vecer foto mia 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
4
Haha
4
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
1
Mad
12