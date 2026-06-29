FOTO Spektakl je na nebu iznad Dalmacije

Pun Mjesec u nedjelju navečer obasjao je nebo iznad Dalmacije i stvorio prizore koji su privlačili poglede brojnih građana. Nakon još jednog iznimno vrućeg ljetnog dana, mnogi su večer proveli na šetnicama, plažama i terasama, uživajući u nešto ugodnijim temperaturama i pogledu na Mjesec koji se uzdigao iznad horizonta.

Visoke temperature koje posljednjih dana vladaju Dalmacijom nisu spriječile građane da izađu na otvoreno, a puni Mjesec dodatno je upotpunio ljetni ugođaj. Njegov sjaj posebno je došao do izražaja nakon zalaska Sunca, kada se na vedrom nebu jasno ocrtavao iznad mora i gradskih krovova.

Brojni prolaznici zastajali su kako bi ga fotografirali, a društvene mreže već su preplavljene fotografijama ovog upečatljivog prizora.

Ako ste i vi večeras pogledali prema nebu, teško je bilo ostati ravnodušan pred prizorom koji je obilježio još jednu sparnu ljetnu večer.