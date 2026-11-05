FOTO Snijeg usred Jadrana: U Dalmaciju je upravo uplovio luksuzni brod kakav se rijetko viđa

U Šibenik je stigao Viking Neptune, luksuzni kruzer vrijedan pozornosti zbog raskošnog interijera, vrhunskih restorana i neobičnih sadržaja. Ovaj ploveći hotel može primiti 930 putnika, a boravak na njemu stoji tisuće eura.

U Šibenik je stigao luksuzni kruzer Viking Neptune, impresivni morski div dug čak 228 metara koji pripada floti poznate kompanije Viking Cruises. Riječ je o jednom od njezinih suvremenih oceansk​ih brodova, izgrađenom 2022. godine u talijanskom brodogradilištu Fincantieri.

Ovaj elegantni ploveći hotel može primiti 930 putnika, a njegova unutrašnjost više podsjeća na luksuzni skandinavski resort nego na klasični kruzer.

Za razliku od golemih turističkih brodova koji prevoze nekoliko tisuća putnika, Viking Neptune njeguje drukčiju filozofiju putovanja. Ovdje nema vodenih tobogana, bučnih zabavnih parkova ni velikih kasina. Naglasak je na eleganciji, miru, vrhunskoj gastronomiji i privatnosti.

Svaka kabina ima balkon, a najluksuzniji apartman prostire se na 135 kvadrata

Jedna od posebnosti Viking Neptunea jest činjenica da sve njegove putničke kabine imaju privatnu verandu. Čak i putnici koji odaberu osnovnu kategoriju smještaja mogu uživati u pogledu na more iz vlastitog vanjskog prostora.

No prava raskoš počinje u luksuznim apartmanima.

Najprestižniji među njima, Owner's Suite, prostire se na približno 135 četvornih metara. Gostima su na raspolaganju odvojeni dnevni i spavaći prostori, prostrana kupaonica, privatna sauna i velika veranda.

Interijerom dominiraju prirodni materijali, svijetlo drvo, elegantan namještaj i neutralni tonovi. Umjesto blještavila, luksuz se očituje u prostoru, privatnosti i pažljivo osmišljenim detaljima.

Bazen na rubu broda i snijeg usred Jadrana

Jedan od najatraktivnijih dijelova kruzera nalazi se na njegovoj krmi. Ondje je smješten infinity bazen, čiji rub stvara dojam da se voda spaja s morskim horizontom.

Posebnu pozornost privlači i raskošni LivNordic Spa, wellness-centar inspiriran skandinavskom tradicijom opuštanja.

Osim sauna, parnih kupelji i prostora za masažu, ondje se nalazi i prava snježna soba. Putnici se nakon boravka u toploj sauni mogu rashladiti u prostoriji u kojoj se stvara snijeg, slijedeći nordijsku tradiciju izmjenjivanja topline i hladnoće.

Prizor snijega na luksuznom kruzeru koji plovi Jadranom svakako je jedna od njegovih najneobičnijih atrakcija.

Vrhunski restorani i večere s pogledom na more

Velik dio iskustva na Viking Neptuneu posvećen je gastronomiji.

Na brodu se nalazi nekoliko restorana, među kojima su The Restaurant, Manfredi's Italian Restaurant i The Chef's Table, koji gostima nudi posebne degustacijske jelovnike.

Manfredi's je inspiriran talijanskom kuhinjom, dok The Chef's Table donosi višesljedne večere osmišljene oko različitih gastronomskih tema.

Putnicima su na raspolaganju i ugodni saloni, barovi, knjižnice te prostori za druženje s panoramskim pogledom na more.

Posebnost Vikingovih krstarenja jest i to što su brojni sadržaji uključeni u cijenu putovanja, među njima obroci u restoranima, određena pića uz ručak i večeru, pristup spa-centru te odabrani izleti u lukama pristajanja.

Koliko stoji ovakav luksuz?

Boravak na Viking Neptuneu nije jeftin. Cijene luksuznih krstarenja ovise o trajanju putovanja, odabranoj kabini i itineraru, a za pojedine sedmodnevne mediteranske aranžmane dosežu nekoliko tisuća eura po osobi.

Za jedno sedmodnevno krstarenje Viking Neptuneom u studenome 2026. oglašavana je početna cijena od približno 4.249 američkih dolara po osobi, i to za kabinu kategorije Deluxe Veranda.

Najluksuzniji apartmani mogu biti znatno skuplji.

Vikingova filozofija pritom nije usmjerena na masovni turizam. Kompanija svoja oceanska krstarenja namjenjuje odraslim putnicima, s naglaskom na kulturne sadržaje, upoznavanje destinacija i mirniji način putovanja.

Ploveći luksuz s modernom tehnologijom

Iza elegantne vanjštine krije se i suvremena tehnologija. Viking Neptune ima bruto tonažu od približno 47.800 GT, a opremljen je i eksperimentalnim sustavom vodikovih gorivnih ćelija snage 100 kilovata. Riječ je o tehnologiji kojom se istražuju mogućnosti smanjenja emisija i razvoja čišćih energetskih rješenja u pomorskom prometu.

Brod plovi pod norveškom zastavom, a njegov dolazak u Šibenik još je jedan primjer prisutnosti luksuznog kruzing-turizma na dalmatinskoj obali.

Dok se na šibenskoj rivi odvija svakodnevni život, na ovom plovećem hotelu putnici uživaju u privatnim verandama, vrhunskoj gastronomiji, spa-tretmanima i pogledu na Jadran.

Za njih je putovanje mnogo više od prijevoza između destinacija. Ono je luksuzno iskustvo u kojem je i sam brod jedna od glavnih atrakcija.