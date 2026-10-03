FOTO Slika Gospe Sinjske stiže u kapelicu za koju se pretpostavlja da je najstarija u Dalmaciji

Posebna vijest razveselila je vjernike Župe sv. Ilije Proroka u Studencima. Svetište Gospe Sinjske darovalo je Župi sliku Gospe Sinjske koja će svoje trajno mjesto pronaći u kapelici posvećenoj upravo Čudotvornoj Gospi Sinjskoj.

Kako navode iz Župe, riječ je o kapelici za koju se, prema dosadašnjim saznanjima, pretpostavlja da je najstarija kapelica u Dalmaciji posvećena Gospi Sinjskoj.

Dar Svetišta zbog toga za tamošnje vjernike ima posebno značenje.

Slika Gospe Sinjske najprije će tijekom listopada biti izložena u župnoj crkvi kako bi se vjernici pred njom mogli moliti i iskazati štovanje Gospi.

Tijekom cijelog listopada krunica će se u crkvi moliti svakoga dana u 17 sati upravo pred novom slikom.

Nakon završetka listopadskih pobožnosti uslijedit će poseban trenutak. Slika će biti svečano prenesena u kapelicu Gospe Sinjske, gdje će ostati trajno izložena.

Iz Župe poručuju kako dar predstavlja znak povezanosti sa Svetištem Gospe Sinjske, ali i nastavak pobožnosti koju su na ovom području njegovale brojne generacije vjernika.

„Neka ovaj dar bude znak povezanosti naše župe sa Svetištem Gospe Sinjske, ali još više – poziv svima nama da se, poput tolikih generacija prije nas, s pouzdanjem utječemo Mariji“, poručili su iz Župe sv. Ilije Proroka.