FOTO Slavlje u obitelji Ivana Perišića: "Naša ravnoteža, naša utjeha i tiha snaga"

U obitelji hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Perišića ovih se dana slavi poseban povod. Njegova kći Manuela proslavila je 12. rođendan, a obitelj je djelić slavljeničke atmosfere podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Perišićeva supruga Josipa na Instagramu je objavila niz fotografija nastalih uz more, na kojima se mogu vidjeti rijetki obiteljski trenuci. Uz slavljenicu Manuelu pozirali su i Ivan Perišić te njihovi sinovi Leonardo i najmlađi Luka, okupljeni oko rođendanske torte s brojem 12.

Posebnu pažnju privukla je emotivna poruka koju je Josipa uputila svojoj kćeri.

– Naša Manu, naša ravnoteža, naša utjeha i tiha snaga. Sretan ti rođendan. Volimo te – napisala je uz objavu.

Objava je ubrzo prikupila brojne lajkove i čestitke, a pratitelji su slavljenici poželjeli puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka u godinama koje dolaze.