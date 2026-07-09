FOTO Slatka Hajdukova pobjeda: Pogledajte najljepše trenutke s Poljuda

Hajduk je na Poljudu pobijedio slovačku Žilinu 2:0 u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige te s lijepom prednošću putuje na uzvrat u Slovačku. Strijelci za Bijele bili su Brajković i De Almeida, koji je postigao svoj prvijenac u hajdukovom dresu.

Gosti su prvi zaprijetili preko Faška i Hranice, no Hajduk je postupno preuzeo inicijativu. Nakon nekoliko dobrih prilika Melnjaka i Šege, domaćini su poveli u 22. minuti kada je Brajković sjajno pogodio lijevom nogom u rašlje za 1:0. Do odmora je Hajduk mogao i povećati prednost, ali je ostalo minimalnih 1:0.

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U nastavku su Bijeli nastavili dominirati, a u 49. minuti De Almeida je snažnim udarcem s lijeve strane povisio na 2:0 i postavio konačan rezultat. Do kraja utakmice Hajduk je kontrolirao događanja na terenu, dok je najbolju priliku za goste zaustavio vratar Silić obranom Roginiću u situaciji jedan na jedan.

Momčad Gonzala Garcije tako će u uzvrat za tjedan dana u Slovačkoj ponijeti dva gola prednosti i napraviti veliki korak prema plasmanu u drugo pretkolo Europske lige.

Evo galerije najljepših trenutaka.