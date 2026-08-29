FOTO Skejo i Bulj u Vukovaru. Bulj: "Danas Thompson, a 5. rujna svi u Zagreb protiv otpadne mafije"

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj stigao je u Vukovar uoči večerašnjeg velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Bulj je dolazak iskoristio i kako bi pozvao građane na prosvjed zbog problema s opasnim otpadom u Lici, koji se 5. rujna održava u Zagrebu, a tijekom boravka u Vukovaru podružio se i s Markom Skejom, nekadašnjim ratnim zapovjednikom IX. bojne HOS-a i aktualnim dopredsjednikom Udruge IX. bojne HOS-a Split. Bulj je aktualni gradonačelnik Sinja, a u ovom sazivu Sabora djeluje kao zastupnik Mosta.

Bulj je u izjavi posebno naglasio simboliku Vukovara i povezao vrijednosti koje, prema njegovim riječima, predstavlja Thompsonov koncert s predstojećim prosvjedom u Zagrebu.

– Došao sam na koncert u herojskom gradu, prijateljskom gradu grada Sinja – Vukovaru, gdje su brojni Sinjani dali svoje živote. Grad Vukovar simbolizira slobodu hrvatskog naroda. Danas će na koncertu Marka Perkovića Thompsona biti iskonske vrijednosti prezentirane iz Domovinskog rata: zajedništvo, obiteljske vrijednosti, naša tradicija, domoljublje i ujedno danas u Vukovaru – a u subotu svi u Zagreb 5.9.2026. na prosvjed za našu Liku protiv otpadne mafije. Tako se branila u Domovinskom ratu naša Hrvatska – poručio je Bulj.

Osvrnuo se i na prošlogodišnji Thompsonov koncert u Sinju.

– U Sinju je bio koncert prošle godine, bilo je preko 350 tisuća ljudi. Ovo je veličanstveni koncert koji će ostaviti traga i dobro je da je sve više mladih na putu kojeg promovira Thompson – rekao je.

Bulj se družio i s Markom Skejom

Bulj se tijekom boravka u Vukovaru podružio i s Markom Skejom, nekadašnjim zapovjednikom IX. bojne HOS-a. Skejo je danas dopredsjednik Udruge IX. bojne HOS-a Split.

Thompsonov humanitarni koncert održava se danas, 29. kolovoza, na području Vukovarske gospodarske zone. Grad Vukovar i organizatori zbog velikog su priljeva posjetitelja uveli posebnu regulaciju prometa, a prema ranijim procjenama u Vukovaru se očekuje oko 100.000 ljudi.

“Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku”

Prosvjed na koji je Bulj pozvao održava se iduće subote, 5. rujna u Zagrebu, pod nazivom “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku”, u organizaciji inicijative “Gospić je naš dom”. Povod je slučaj nezakonito odloženog opasnog otpada u Lici, a organizatori i inicijative koje ih podržavaju traže sanaciju, utvrđivanje odgovornosti te zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

Okupljanje je najavljeno za 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega je prosvjed u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Prosvjed je posljednjih dana podržao niz udruga i javnih osoba.

Za Bulja je, sudeći prema njegovoj današnjoj izjavi, Vukovar postao i mjesto s kojeg je uputio politički poziv za Zagreb: nakon Thompsonova koncerta, njegova sljedeća velika javna akcija bit će upravo prosvjed za Liku.