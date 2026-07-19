FOTO Sinoć se nije moglo proći Marmontovom

Ljetna subotnja večer ponovno je pokazala zašto je Marmontova ulica jedno od najživljih mjesta u Splitu. Brojni građani i turisti tijekom večeri ispunili su jednu od najpoznatijih gradskih šetnica, stvarajući veliku gužvu koja se protezala gotovo cijelom njezinom dužinom.

Na fotografiji snimljenoj iz visine vidi se rijeka ljudi koja se slijeva kroz Marmontovu. Mnogi su zastajali kako bi poslušali ulične glazbenike, fotografirali atmosferu ili jednostavno uživali u večernjoj šetnji kroz povijesnu jezgru grada.

Posebnu živost stvarao je nastup glazbenika oko kojeg se okupio velik broj prolaznika. Publika je ispunila gotovo cijelu širinu ulice, dok su se brojni znatiželjnici zaustavljali kako bi poslušali nekoliko pjesama prije nastavka večernjeg izlaska.