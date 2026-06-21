FOTO Sinoć je zagrebačka Arena bila puna kao šibica

Ljubavlju, emocijama i glazbom ispunjena Arena Zagreb još je jednom dočekala glazbenu senzaciju Jakova Jozinovića. Nakon spektakularne prve večeri, mladi glazbenik priredio je još jedan nezaboravni koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani. Sa samo 20 godina postao je najmlađi izvođač koji je održao dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a njegova turneja "Ja za čuda letim" nastavila je rušiti rekorde.

"Dobra večer, Zagrebe! Jesmo li dobro? Drugu večer zaredom se moj dječački san ostvaruje, hvala vam za to. Hvala vam što ste došli spremni pjevati s nama. Želim da stvarno uživate, da sve brige maknete iz glave i da vam svaka pjesma večer ispuni srca do našeg idućeg puta", poručio je na početku koncerta.

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Njegov album prvijenac još se jednom potvrdio kao apsolutni pogodak. Uz već provjerene hitove "Ja volim" i "Polje ruža", obožavatelji su s jednakim oduševljenjem dočekali "4 laste", "Nećeš spavati", "Voljela bi to", "Raj", "Na mjestu mom", "Meri", "Stol za dvoje" i naslovnu "Ja za čuda letim".

Pozornica postavljena u samom srcu Arene, specijalni light show, impresivni LED ekrani i specijalni efekti publici su dodatno dočarali svaku od pjesama. Uz glazbeno-scenski spektakl, Jakov je obožavateljima priredio iznenađenja koja su ih dodatno oduševila.

Potpuni delirij nastao je kada je najavio svoju prvu glazbenu gošću - glazbenu ikonu domaće scene Josipu Lisac

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"Ova pjesma je stara 53 godine. Osoba koja ju je objavila je tada imala 22 godine, skoro kao ja, i isto joj je to bio debitantski album. Ova pjesma i ovaj trenutak večeras imaju veliko značenje za mene. Molim vas da velikim pljeskom pozdravite Josipu Lisac", najavio je Jakov glazbenu divu i s njom izveo evergreen "O jednoj mladosti", što je bila upravo njegova želja da zajedno otpjevaju.

Čudotvorče jedan, magičan si totalno. Wow! Vidiš li ti ovo Jakove, vidiš li ti ove laste... Kako su doletjele k tebi. Ovo je stvarnost, ovo je stvarnost... Lijepi pozdrav svima. Jakove, sve si ispite položio. Sva si čuda načinio. Tvoja karijera sad stvarno može ići naprijed. Bravo, bravo", rekla je Josipa.

Potom je uslijedilo još jedan nezaboravni trenutak - na pozornici mu se pridružila pop zvijezda Vesna Pisarović s hitovima "Neka ljudi govore" i "Dolje na koljena".

"Znaš koliko sam htio da budeš moj gost i da napokon pjevamo zajedno. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je moja Slavonka večeras uz mene", kazao je Jakov.

"Jakov je pravi Slavonac - srdačan i otvoren, volim to kod njega. Ovo je Jakovljev show i ja sam mu dala da odabere koje pjesme ćemo večeras izvesti. Neopisivo mi je drago zbog njega", rekla je Vesna.

Mladi Vinkovčanin svojim radom pokazuje da ljubav, glazba i mladost nemaju granica.

"Ne znam što bih rekao nakon dvije najdivnije večeri u mom životu. Sve je ovo super, život ide dalje nakon ovih koncerata, ali ja nikad mirniji ne idem spavati znajući da sam toliko tisuća srca uspio ispuniti. Idem s 20 godina kući spavati znajući čvrsto u sebi da sve što radim je dobro, da radim iz ljubavi i za bolji svijet. Vi ste meni dovoljni, dok je vas - bit će zauvijek ovako. Hvala mladosti, hvala divni ljudi, hvala mamama i tatama koji su doveli svoju djecu. Hvala svakoj osobi u kolicima, svakoj osobi koja je bila bolesna, hvala svakom tko je izdvojio novac i vrijeme za ove koncerte. Hvala na ljubavi. Svi zajedno činimo najljepšu stvar koja se mogla dogoditi i zajedno pišemo povijest. Vi ste ti koji su napunili Arenu i ostvarili moj san", rekao je Jakov suznih očiju na kraju spektakla.

Nakon ljetne turneje, Jakova očekuje nova velika pozornica u Hrvatskoj - 9. listopada stiže u zadarsku Dvoranu Krešimira Ćosića na Višnjiku.