U sklopu manifestacije "Advent u Sinju" ove je subote započeo program "Ususret Božiću 2026.", koji donosi niz sadržaja namijenjenih svim generacijama, s posebnim naglaskom na očuvanje tradicije, zajedništvo i prenošenje starih vještina na mlađe naraštaje.

U organizaciji Turističke zajednice grada Sinja, u prostoru Palacine danas je započeo ciklus kreativnih radionica. Na jednoj od njih bila je i ekipa Dalmacije Danas, a prizore je svojim fotoaparatom zabilježio naš reporter Roko Pavlinušić.

U znaku tradicije i zajedništva

Program ovogodišnjih adventskih radionica obuhvaća igraonice i pričaonice za najmlađe, ukrašavanje medenjaka, izradu tradicionalnih sinjskih rafiola, pletenje i kukičanje te izradu krtola, odnosno košara od šiblja.

Tijekom prosinca održavat će se i radionice izrade roga, šiške i zvijezde, kao i radionica Art&Wine. Riječ je o sadržajima koji, osim stvaranja blagdanskog ozračja, imaju važnu ulogu u očuvanju kulturne baštine i tradicionalnih vještina sinjskog kraja.

Bogat program tijekom cijelog Došašća

Radionice će se nastaviti 5., 12. i 19. prosinca, s početkom u 16 sati u Palacini. Sve su besplatne, uz obveznu prethodnu prijavu sudionika na adresu info@visitsinj.hr. Poseban dio programa predstavlja paljenje adventskih svijeća na Šetalištu blaženog Alojzija Stepinca, uz nastupe Sinjskih mažoretkinja, učenika Glazbene škole Jakova Gotovca, članova zbora Glasnici mira iz Brnaza te Gradske glazbe Sinj.

Program će biti zaokružen na Badnjak, 24. prosinca, kada će se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava održati tradicionalno druženje uz blagdanski stol humanitarnog karaktera, u suradnji s Caritasom Gospe Sinjske. Sinj tako i ove godine u susret Božiću ide njegujući tradiciju, kreativnost i zajedništvo, vrijednosti koje blagdanima daju poseban smisao.