FOTO Semafori proradili, ali Split i dalje "stoji": Velika gužva od Domovinskog rata prema izlazu iz grada

Nakon problema s opskrbom električnom energijom koji su u srijedu poslijepodne zahvatili dijelove Splita, na gradskim prometnicama nastale su nove poteškoće. Kako nam javlja čitateljica Dalmacije Danas, semafori su u međuvremenu proradili, ali je na izlazu iz Splita nastala velika prometna gužva. "Proradili su i semafori, ali je zagužvalo od raskrižja s Domovinskog rata. Klijentela za Mall", javlja nam čitateljica.

Posljedice prometnog zastoja

Fotografija snimljena na terenu pokazuje dugu kolonu vozila koja se vrlo sporo kreće u smjeru izlaza iz grada, dok je promet u suprotnom smjeru osjetno protočniji.

Podsjetimo, čitatelji su nam ranije poslijepodne javili da su bez električne energije ostale Dragovode, a zbog nestanka struje nije radilo ni nekoliko semafora u smjeru istoka Splita. Nedugo potom stigle su informacije da struje nema ni na području Vrborana na Kili. Iako su semafori sada ponovno u funkciji, posljedice prometnog zastoja očito se još osjećaju, pa vozači koji se kreću ovim dijelom grada trebaju računati na usporenu vožnju i čekanje.