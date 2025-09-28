FOTO Ronioci u Drveniku Velom iz mora izvukli 5 kubika otpada

U subotu, 20. rujna, održana je peta ekološka akcija čišćenja podmorja „Drvenik Veli 2025“ u organizaciji UPA Rostrum. Tijekom dva sata ronjenja iz luke Drvenika Velog i uvale Grabule izvađeno je čak 5 kubičnih metara otpada!

U akciji je sudjelovalo 30 ronioca iz klubova UPA Rostrum, RK Mostar i PIK Mornar, dok su stanovnici otoka s brodicama neumorno izvlačili prepune vreće otpada na obalu.

"Ovo je još jedan dokaz koliko zajedništvo i volja mogu učiniti za očuvanje prirode. Akcija će se nastaviti i u budućnosti – jer čisto more znači ljepši i sigurniji život za sve nas. Veliko hvala svim sudionicima te partnerima koji su omogućili realizaciju akcije", poručuju organizatori.

Ekološka akcija sufinacirana je sredstvima tvrtke JANAF d.d., a potporu su pružili Grad Trogir, Mjesni odbor Drvenik Veliki i TAP-B pivovara.