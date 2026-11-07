FOTO Riva puna Splićana svih generacija! Prvi Điraton privukao više od 800 prijava, organizatori već najavili novi

Splitska Riva ove je subote bila u znaku zdravlja, rekreacije i zajedništva. Prvi splitski Điraton, manifestacija u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Split, privukao je više od 800 prijava, a prema procjenama organizatora okupilo se između 650 i 700 sudionika. Među njima su bile cijele obitelji, od najmlađih do najstarijih, a organizatori ne skrivaju zadovoljstvo odazivom. Već je poznat i datum sljedećeg izdanja!

Događaj je okupio različite generacije, a cilj nije bio samo trčanje, nego prije svega poticanje građana na svakodnevno kretanje, druženje i boravak na otvorenom.

"Imamo 800 prijavljenih, na Rivi je oko 650 do 700 ljudi”

Tanja Marinković, voditeljica događanja Gradskog društva Crvenog križa Split, objasnila je zašto se Crveni križ odlučio na organizaciju prve splitske rekreativne utrke.

„Crveni križ odlučio se na ovaj iskorak zato što je naša glavna, temeljna zadaća promovirati zdravlje. Napravili smo ovu utrku, odnosno šetnju, za sve one koji žele napraviti iskorak za dobrobit svoga zdravlja”, kazala je Marinković.

Điraton je prvotno trebao biti održan prije dva tjedna, no organizatori su ga zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta morali odgoditi. Pokazalo se da je odgoda donijela i veći interes građana.

„Prije dva tjedna trebali smo održati Điraton, međutim loši vremenski uvjeti natjerali su nas da ga odgodimo. Dobro je što smo to napravili jer smo tada imali puno manje prijavljenih. Sada ih imamo 800, a vjerujem da je ovdje oko 650 do 700 ljudi. To je izvrsna brojka”, istaknula je Marinković.

„Najveći nam je ponos što su došle cijele obitelji”

Posebno je veseli činjenica da su se manifestaciji odazvale brojne obitelji.

„Utrka je namijenjena svim generacijama, mladima i starima. Mame, tate, bake, svi mogu doći zajedno i napraviti nešto dobro za sebe”, poručila je.

Upravo zajedničko sudjelovanje roditelja i djece smatra jednim od najvažnijih rezultata prvog Điratona.

„To je stvarno naš najveći ponos. Da roditelji budu uzor svojoj djeci, da se svi krećemo i da to bude jedna zdrava navika. Da napravimo đir, koji je toliko karakterističan za naš grad”, naglasila je Marinković.

Tomislav Gojo: „Ne poručujemo ljudima da moraju trčati, nego da šetaju”

Zadovoljstvo odazivom nije skrivao ni Tomislav Gojo, koji je istaknuo kako organizatori prije prvog izdanja nisu mogli znati koliko će se građana odazvati.

„S obzirom na to da nam je prvi put, nismo imali predodžbu koliko će biti ljudi. Činjenica je da imamo više od 800 prijava. Danas ćemo vidjeti koliko se ljudi stvarno odazvalo, ali na prvi pogled čini nam se da ih je dosta i zadovoljni smo”, kazao je Gojo.

Naglasio je kako je glavna poruka manifestacije puno jednostavnija od sportskog natjecanja.

„Nije poruka da ljudi moraju početi trčati, nego da šetaju. Mislim da živimo stvarno u idealnoj sredini. Imamo mediteransku klimu i doslovno se tijekom cijele godine možemo baviti sportom i rekreacijom”, poručio je.

Gojo smatra da Split ima iznimne mogućnosti za rekreaciju, koje građani mogu koristiti tijekom cijele godine.

„Imamo savršene lokacije, počevši od Marjana, Rive, Zapadne obale, Žnjana, nove šetnice na Duilovu i rijeke Žrnovnice. Gotovo da ne znam postoji li grad koji ima toliko dobrih lokacija za rekreaciju”, istaknuo je.

Drugi Điraton već je u planu: Evo kada bi se trebao održati

Organizatori već razmišljaju o nastavku manifestacije, a Tomislav Gojo otkrio je kako je poznat i planirani datum drugog izdanja.

„Imamo dosta novih ideja za drugi Điraton i već znamo kada će biti. Ideja je da se održi 7. travnja, na Svjetski dan zdravlja”, najavio je Gojo.

Uputio je i poziv svima koji se ove subote nisu pridružili rekreativnoj manifestaciji.

„Pozivam ovom prilikom sve koji nisu mogli ovaj put ili se nisu odazvali da se odazovu drugi put. Mislim da je ovo nešto dobro i pozitivno, a u prvom redu čine nešto dobro za svoje zdravlje”, poručio je.

Prvi splitski Điraton tako je, osim velikog interesa građana, pokazao i da rekreacija ne mora biti rezervirana samo za sportaše. Dovoljno je obuti tenisice, izaći na svježi zrak i napraviti đir.

A sudeći prema odazivu na premijernom izdanju, Điraton bi mogao postati nova splitska tradicija koja spaja zdravlje, druženje i ljubav prema gradu.