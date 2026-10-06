FOTO Rijeke navijača u centru Splita: Ogromna zastava krenula gradom, sve je spremno za Vatrene

Split je ponovno u kockicama. Nekoliko sati prije velike utakmice Hrvatske i Španjolske na Poljudu, centar grada ispunili su navijači, hrvatski dresovi i zastave.

Posebnu pozornost privukla je velika hrvatska zastava koju su navijači pronijeli gradom, stvarajući prizore koji najbolje pokazuju kakva se atmosfera stvara uoči večerašnjeg dvoboja.

Hrvatska utakmicu dočekuje u teškom trenutku, nakon dva bolna poraza – od Španjolske u Sevilli te visokih 0:7 protiv Engleske na Rujevici. No, barem sudeći prema prizorima sa splitskih ulica, podrška Vatrenima nije izostala.

Navijači već satima pristižu u grad, a kako se približava početak utakmice, atmosfera se sve više zagrijava. More kockica polako se seli prema Poljudu, gdje Hrvatsku večeras čeka veliki izazov protiv aktualnih svjetskih prvaka.

Bez obzira na posljednje rezultate, Split je još jednom pokazao da kada igra Hrvatska – grad živi za reprezentaciju.