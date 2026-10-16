FOTO Rekordna flota isplovila iz Splita! Startala 82. Viška regata, čak 164 jedrilice krenule prema Visu

Splitski akvatorij jutros je pružio spektakularan prizor! Točno u 9 sati ispred splitske luke startala je 82. Viška regata, jedna od najpoznatijih i najmasovnijih jedriličarskih manifestacija na Jadranu. Prema Visu je krenula rekordna flota od čak 164 prijavljena broda, a prizori brojnih jedara na moru još su jednom potvrdili koliko je ova regata važna za splitsku i hrvatsku jedriličarsku tradiciju.

Ovogodišnje izdanje ujedno predstavlja veliko finale Splitskog festivala jedrenja, a održava se i u čast 70. obljetnice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

U fotogaleriji Siniše Vickova donosimo prizore s jutrošnjeg starta regate iz Splita.

Rekordnih 164 broda na putu prema Visu

Ovogodišnja Viška regata izazvala je izniman interes jedriličara. Prijave su popunjene rekordnom brzinom, a na startnoj listi našle su se čak 164 jedrilice.

U Split su stigle posade iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije i Italije, koje su posljednje pripreme obavljale tijekom četvrtka u splitskim marinama i lučicama.

Jutrošnji start označio je početak prve etape prema Visu, gdje se tijekom vikenda očekuje velik broj jedriličara i posjetitelja.

Zbog rekordnog broja brodova organizatori su posebnu pozornost posvetili organizaciji priveza u viškoj luci. Prednost pri dodjeli vezova imat će posade koje u cijelosti odjedre prvu etapu.

Bura bi mogla začiniti jedriličarsko nadmetanje

Osim velikog broja sudionika, ovogodišnje izdanje obilježit će i vremenski uvjeti.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda koju su prenijeli organizatori, za petak je najavljeno pretežno sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu buru, mjestimice s jakim udarima.

Poslijepodne se očekuje sjeverozapadnjak, dok bi krajem dana i tijekom noći na subotu bura mogla dodatno ojačati, ponegdje i do olujnih udara.

Takvi uvjeti od posada će zahtijevati koncentraciju, dobru pripremu i pravodobno prilagođavanje jedara.

Na Visu jedriličare čeka bogat program

Dolaskom flote na Vis sportski dio priče nastavlja se uz tradicionalno druženje i zabavni program.

U petak je od 14 do 18 sati u hotelu Tamaris organiziran tradicionalni fažol za jedriličare, dok se od 18 sati otvara sajam otočkih proizvoda. Za večernju zabavu od 20 sati zadužen je DJ Roni.

Subotnji program započinje u 10 sati budnicom mađarskog orkestra, a već u 10:30 u viškoj vali starta subotnja regata.

Posjetitelji će jedriličarske manevre moći pratiti uz glazbu DJ-a Sense i komentatore koji će približiti zbivanja na moru.

Dodjela nagrada predviđena je za 14 sati, a u 17 sati održat će se besplatna vođena tura „Legende otoka Visa”.

Večernji program donosi nastup mađarskog orkestra u 19 sati te Cortez benda od 22 sata.

U nedjelju povratak u Split i završna fešta

Posljednji dan regate, nedjelja 18. listopada, rezerviran je za povratnu etapu prema Splitu.

Pripreme za isplovljavanje predviđene su od 8 do 9 sati, nakon čega će se jedrilice ponovno uputiti prema splitskom akvatoriju.

Prema prognozi, u nedjelju se očekuje jugo, koje bi moglo donijeti drukčije uvjete u odnosu na prvu etapu.

Veliko finale Splitskog festivala jedrenja održat će se u nedjelju navečer. Od 21 sat počinje tradicionalna fešta „Adio lito!”, kojom će se simbolično zaključiti ovogodišnja jedriličarska sezona festivala.