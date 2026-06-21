FOTO Puna publika žena: Jasno je tko je sinoć napravio ovaj spektakl

Tvrđava Brod sinoć je bila ispunjena do posljednjeg mjesta na jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta u Slavonskom Brodu. Nakon 14 godina pred slavonskobrodsku publiku ponovno je stao Zdravko Čolić i još jednom potvrdio zašto već desetljećima nosi status jedne od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda.

U jedinstvenom ambijentu povijesne tvrđave tisuće posjetitelja tijekom cijele večeri pjevale su uglas njegove bezvremenske hitove. Redali su se klasici poput „Ti si mi u krvi“, „Produži dalje“, „Gori vatra“, „Ljubav je samo riječ“, „Noć mi te duguje“ i „Svadbarskim sokakom“, uz koje su odrastale generacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Čolić je s prepoznatljivom energijom i lakoćom vodio publiku kroz glazbeno putovanje ispunjeno emocijama, nostalgijom i zajedničkim uspomenama. Njegov povratak u Slavonski Brod bio je mnogo više od još jednog koncerta – bio je to susret publike i izvođača čije pjesme desetljećima imaju posebno mjesto u životima brojnih obožavatelja.

Pod otvorenim nebom Tvrđave Brod, uz tisuće glasova koje su od prvog do posljednjeg stiha pratile svaku pjesmu, Slavonski Brod dobio je jednu od onih ljetnih večeri koje će se još dugo prepričavati.