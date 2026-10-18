FOTO Puna loža na Poljudu, a sve poglede ponovno privukla Iris Livaja

Supruga Hajdukova napadača Marka Livaje i ovoga je puta privukla pažnju svojim dolaskom na Poljud. U elegantnoj crnoj kombinaciji, s dugom plavom kosom, sunčanim naočalama i upečatljivim crvenim ružem, Iris nije prošla nezapaženo među okupljenima u loži.

Dok se na travnjaku vodi borba za bodove, na tribinama vlada dobro poznata poljudska atmosfera. Svečana loža okupila je brojne uzvanike i ljubitelje Hajduka, a fotoreporter je zabilježio niz zanimljivih prizora.

Iris Livaja već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica na tribinama Poljuda, gdje redovito prati nastupe Bijelih i pruža podršku suprugu. Ni današnji susret s Varaždinom nije iznimka.

Tko je sve zauzeo svoje mjesto u poljudskoj loži pogledajte u našoj fotogaleriji.