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FOTO Puna loža na Poljudu, a sve poglede ponovno privukla Iris Livaja

Hajduk danas na Poljudu igra protiv Varaždina, a zanimljivo nije samo na travnjaku nego i na tribinama. Svečana loža splitskog stadiona fino je popunjena, a među brojnim poznatim i manje poznatim licima ponovno se istaknula Iris Livaja
loza hajduk varazdin gledatelji foto roko 3

Supruga Hajdukova napadača Marka Livaje i ovoga je puta privukla pažnju svojim dolaskom na Poljud. U elegantnoj crnoj kombinaciji, s dugom plavom kosom, sunčanim naočalama i upečatljivim crvenim ružem, Iris nije prošla nezapaženo među okupljenima u loži.

Dok se na travnjaku vodi borba za bodove, na tribinama vlada dobro poznata poljudska atmosfera. Svečana loža okupila je brojne uzvanike i ljubitelje Hajduka, a fotoreporter je zabilježio niz zanimljivih prizora.

Iris Livaja već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica na tribinama Poljuda, gdje redovito prati nastupe Bijelih i pruža podršku suprugu. Ni današnji susret s Varaždinom nije iznimka.

Tko je sve zauzeo svoje mjesto u poljudskoj loži pogledajte u našoj fotogaleriji.

loza hajduk varazdin gledatelji foto roko 1
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