FOTO Prošetali smo splitskom Peškarijom: Pogledajte što se danas nudi na bancima i kakve su cijene ribe

Splitska Peškarija i ovoga je jutra ponudila raznovrstan izbor svježe ribe i morskih plodova. Prošetali smo među bancima i provjerili što se nudi za današnji ručak, a u ponudi su se našle brojne vrste ribe, od orada i brancina do trlja, oslića, lignji, sipa, hobotnica i kozica.

Na prodajnim stolovima izložene su kašete pune ribe, a oni koji preferiraju morske plodove mogu birati između različitih vrsta glavonožaca i rakova. Nije nedostajalo ni očišćene ribe i fileta, što će posebno odgovarati onima koji žele izbjeći pripremu i čišćenje kod kuće.

Od 12 do 20 eura: Pogledali smo istaknute cijene

Među cijenama koje smo zabilježili na Peškariji ističe se oznaka od 12 eura uz jednu od ponuda svježe ribe.

Za sipe je na jednom od banaka istaknuta cijena od 20 eura, a u neposrednoj blizini nalaze se i kozice te druga morska ponuda.

Cijene se razlikuju ovisno o vrsti i ponudi pojedinog prodavača, pa kupci prije kupnje mogu usporediti što se nudi na različitim bancima.

Ljubitelji liganja i hobotnica imaju što birati

Posebno bogato izgledala je ponuda glavonožaca. U zelenim kašetama izložene su hobotnice, lignje i sipe, a na drugim bancima nalaze se kozice i škampi.

Za one koji planiraju riblji ručak izbor je također raznovrstan. Na Peškariji se može pronaći riba za gradele, ali i manji primjerci prikladni za prženje ili pripremu brudeta.

Uz cijelu ribu u ponudi su i očišćeni komadi te fileti, što kupcima ostavlja mogućnost izbora prema željenom jelu i vremenu koje imaju za pripremu.

Kako izgleda ponuda na splitskoj Peškariji, pogledajte u našoj fotogaleriji.