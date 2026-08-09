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FOTO Pronašli smo konje koji su se okliznuli i pali u Sinju, opet su u pogonu

Konji koji su se jutros okliznuli i pali dok su vukli kočiju u Sinju već su ponovno u pogonu

Konji koji su se jutros okliznuli i pali dok su vukli kočiju u Sinju već su ponovno u pogonu.

Naši reporteri pronašli su ih tijekom dana na sinjskim ulicama, ponovno upregnute u kočiju, samo nekoliko sati nakon jutrošnje nezgode. Konji i kočija dio su alkarske povorke koja danas prolazi Sinjem u sklopu tradicionalne Sinjske alke.

konj sinj roko pavlinusic 25
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Jutros su se okliznuli i pali

Podsjetimo, dva konja koja su vukla kočiju jutros su se okliznula i pala na ulici u Sinju. Prizor je privukao pozornost brojnih prolaznika, a životinje su nakon pada ostale na tlu upregnute u kočiju.

Samo nekoliko sati poslije ponovno smo ih zatekli na ulicama grada. Konji su ponovno upregnuti u kočiju te sudjeluju u alkarskoj povorci.

Konji i konjske zaprege neizostavan su dio prizora koji prati alkarske svečanosti, a upravo je kočija s ovim konjima dio današnje povorke.

Nakon jutrošnje nezgode zasad nemamo informaciju jesu li konji pregledani niti jesu li pri padu zadobili ozljede.

VIDEO Nezgoda na sinjskoj Pijaci: Alkarski konji proklizali na opločnicima i pali

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