FOTO Problemi u Gundulićevoj: Vatrogasci na terenu, dio ulice zatvoren za promet

Snažni udari vjetra stvorili su probleme u Gundulićevoj ulici u Splitu, gdje je u poslijepodnevnim satima morala intervenirati vatrogasna služba.

U blizini zgrade suda odlomila se grana koja je predstavljala opasnost, zbog čega su na teren upućeni pripadnici DVD-a Split i Javne vatrogasne postrojbe Split. Vatrogasci rade na uklanjanju grane i osiguravanju područja.

Zbog intervencije je dio Gundulićeve ulice kod suda privremeno zatvoren za promet. Vatrogasna intervencija započela je oko 17.10 sati, a zasad nije poznato kada će promet tim dijelom ulice ponovno biti uspostavljen.

Zatvaranje jedne od prometnijih gradskih ulica brzo se odrazilo i na okolne prometnice, na kojima su se počele stvarati kolone.

Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca dok intervencija ne završi.