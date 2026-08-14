FOTO Prizori s opožarenog područja kod Omiša: Iza vatrene stihije ostala zgarišta

Nakon dramatične noći i velike borbe s vatrenom stihijom, prizori s opožarenog područja kod Omiša najbolje pokazuju razmjere katastrofe koja je pogodila ovaj dio Dalmacije.

Vatra je zahvatila područje Lokve Rogoznice, Omiša i okolnih naselja, a zbog brzog širenja požara i snažnog vjetra tijekom noći su evakuirani brojni stanovnici i turisti. Na terenu su bile angažirane velike vatrogasne snage, kao i ostale žurne službe.

Posebno teške posljedice vidljive su na objektima, automobilima, maslinicima i drugoj imovini koja se našla na putu požara. Mještani su nam opisivali kako se vatra širila nevjerojatnom brzinom, dok su pojedini do posljednjeg trenutka pokušavali obraniti svoje kuće.

Nakon što je najteži dio borbe s vatrom prošao, ostali su spaljena vegetacija, pocrnjela stabla, uništeni objekti i zgarišta. Potpuni razmjeri materijalne štete tek će se utvrđivati.

Kako izgleda opožareno područje kod Omiša, pogledajte u fotogaleriji Eddyja Meštrovića.