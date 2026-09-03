FOTO Prizor sa Sustipana izazvao bijes: Kosilice i oprema odložene među nadgrobnim spomenicima

Predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić objavio je fotografiju iz sustipanskog lapidarija te žestoko prozvao aktualno vodstvo Grada Splita i Javne ustanove Park-šuma Marjan zbog stanja u kojem se nalazi njegov južni dio.

Na fotografiji koju je objavio vide se kosilice i druga oprema odložena neposredno uz sačuvane kamene fragmente nadgrobnih spomenika.

Marinić podsjeća kako je krajem 2022. godine Javna ustanova Park-šuma Marjan, u suradnji s Gradom Splitom, župnikom Župe sv. Stjepana pod borovima i konzervatorima, očistila i uredila južni dio lapidarija. Tamo su, navodi, tada premješteni fragmenti nadgrobnih spomenika koji su desetljećima bili razbacani po Sustipanu.

Među njima se nalazi i fragment nadgrobnog spomenika Antonija Bajamontija, jednog od najpoznatijih splitskih gradonačelnika.

"Umjesto nastavka uređenja..."

Marinić tvrdi da je nakon promjene gradskog vodstva, umjesto planiranog nastavka uređenja lapidarija, prostor iskorišten za odlaganje opreme.

"Bez imalo poštovanja i pijeteta nabacali su kosilice, rampu i nekakvu opremu u južni dio lapidarija u kojem su pohranjeni fragmenti sačuvanih nadgrobnih spomenika, među kojima je i fragment nadgrobnog spomenika jednog od najvećih splitskih gradonačelnika Antonija Bajamontija", napisao je.

U nastavku objave nije štedio riječi na račun odgovornih.

"Znam da vam nije neugodno, jer srama nemate, to ste već milijun puta dokazali, besramnici divlji i primitivni, ništa vam nije sveto!", poručio je Marinić.