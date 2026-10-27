FOTO Prizor na nebu u zoru oduševio Splićane. O čemu se radi?

Neobičan prizor dočekao je jutros, 27. listopada, Splićane koji su se oko šest sati zatekli na gradskim ulicama. Na nebu se pojavio izdužen oblak neobičnog oblika, koji je u svitanje poprimio intenzivne crvene i narančaste nijanse.

Prizor je zabilježen fotografijom na kojoj se iznad grada vidi oblak nalik golemom letećem tanjuru ili peru. Njegovi rubovi obasjani su crvenkastom svjetlošću, dok je središnji dio znatno tamniji, što cijeloj pojavi daje gotovo nestvaran izgled.

Prema karakterističnom obliku, najvjerojatnije je riječ o lentikularnom, odnosno lećastom oblaku, koji meteorolozi označavaju nazivom lenticularis.

Kako nastaju lentikularni oblaci?

Ovi neobični oblaci nastaju u posebnim atmosferskim uvjetima, najčešće kada vlažan zrak struji preko planinskih prepreka. Pritom se stvaraju valovi u atmosferi, a na mjestima gdje se zrak uzdiže i hladi može doći do kondenzacije vodene pare.

Rezultat su oblaci glatkog, izduženog ili lećastog oblika, koji ponekad izgledaju poput svemirskih letjelica.

Posebno je zanimljivo što lentikularni oblaci mogu djelovati gotovo nepomično, čak i kada na visini pušu snažni vjetrovi. Naime, zrak neprestano prolazi kroz područje u kojem oblak nastaje, dok njegov oblik može ostati relativno stabilan.

Zašto je oblak bio crven?

Vatrene nijanse na jutrošnjoj fotografiji povezane su s osvjetljenjem u vrijeme svitanja. Kada je Sunce nisko na horizontu, njegova svjetlost prolazi duljim putem kroz atmosferu, pri čemu se kraće valne duljine svjetlosti jače raspršuju. Zato do oblaka u većoj mjeri dopiru crvene i narančaste nijanse.

Iako izgledaju neobično, lentikularni oblaci prirodna su meteorološka pojava. Njihova prisutnost može upućivati na valovito strujanje zraka i moguće turbulencije na visini, ali sama po sebi ne znači da se približava nevrijeme.

Jutrošnji prizor još je jedan podsjetnik na to koliko neobične i dojmljive slike može stvoriti atmosfera iznad Dalmacije.

Meteorolozi ovakve oblake povezuju sa strujanjem zraka preko planinskih prepreka. Prema britanskoj meteorološkoj službi Met Office, lentikularni oblaci često nastaju u atmosferskim valovima i mogu upozoravati na turbulenciju na većim visinama.