Dino Merlin ipak neće nastupiti na ovogodišnjem splitskom Adventu. Nakon višednevnih polemika o cijeni koncerta i burnih reakcija javnosti, gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da Grad Split neće potpisati ugovor s popularnim glazbenikom. No, prije samo godinu dana slika je bila potpuno drukčija. Park mladeži bio je ispunjen desecima tisuća ljudi koji su uglas pjevali Merlinove hitove, a koncert održan 19. srpnja 2025. ostao je zapamćen po velikom odazivu publike i spektakularnoj produkciji.

Dok se danas raspravlja o opravdanosti troškova njegova nastupa na splitskoj Rivi, vrijedi se prisjetiti kako je izgledao posljednji veliki Merlinov koncert u gradu pod Marjanom.

Sarajevski glazbenik prošlog je ljeta stigao u Split nakon punih deset godina izbivanja sa splitskih koncertnih pozornica. Njegov povratak izazvao je veliko zanimanje, a na Parku mladeži okupilo se više od 30.000 obožavatelja.

Više od 30.000 ljudi pjevalo je uglas

Te subotnje večeri, 19. srpnja 2025., Park mladeži pretvorio se u veliku koncertnu pozornicu. Publika je pristizala satima prije početka nastupa, a u okolnim ulicama stvarale su se gužve.

Koncert je započeo oko 21.45 sati, nešto kasnije od najavljenog termina. Merlin je nastup otvorio pjesmom „Da šutiš”, a publika ga je dočekala glasnim ovacijama.

Tijekom više od dva sata nastupa izmjenjivali su se njegovi veliki hitovi i pjesme s tada novog albuma „Mi”.

Tisuće okupljenih pjevale su zajedno s njim, dok su raskošna rasvjeta, videoprojekcije i scenski efekti dodatno pridonijeli atmosferi.

Merlin Splitu uputio posebne riječi

Ni sam glazbenik nije skrivao zadovoljstvo povratkom u grad u kojem nije nastupao cijelo desetljeće.

„Ovaj poseban grad u kojem svaki kamen, svaka skala inspirira, u kojem je toliko velikana živjelo i pjevalo, posebno me nadahnuo. Biti dio ovog grada, makar samo na jednu noć, neprocjenjivo je. Na ovo je vrijedilo čekati”, poručio je tada Merlin.

Koncert je završio ovacijama i raskošnim vatrometom koji je obasjao nebo iznad Parka mladeži.

Godinu dana poslije – potpuno drukčija priča

Samo šesnaest mjeseci poslije, Merlinovo ime ponovno je u središtu pozornosti splitske javnosti, ali ovoga puta zbog koncerta koji se neće održati.

Njegov nastup bio je najavljen za 30. prosinca na Rivi, u sklopu Adventa u Splitu 2026. godine. Međutim, nakon rasprava o visini honorara i troškovima produkcije, gradonačelnik Tomislav Šuta odlučio je da Grad neće zaključiti ugovor s glazbenikom.

Šuta je na konferenciji za medije izjavio da je Merlinov honorar trebao iznositi 140.000 eura te otkrio da su glazbenikovi menadžeri ponudili sponzorirati dio produkcije u iznosu od oko 80.000 eura.

Unatoč toj ponudi, gradska vlast odustala je od najavljenog nastupa.

Pogledajte kako je izgledao Merlinov posljednji koncert u Splitu

Dok je ovogodišnji nastup na Rivi otkazan prije potpisivanja ugovora, fotografije s prošlogodišnjeg Parka mladeži podsjećaju na sasvim drukčiju atmosferu.

Prepuni stadion, tisuće podignutih ruku, zajedničko pjevanje i vatromet obilježili su Merlinov povratak u Split nakon deset godina.

Kako je izgledala ta srpanjska večer i kakav je doček publika priredila popularnom glazbeniku, pogledajte u fotogaleriji.