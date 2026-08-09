FOTO Premijer i ministri pred Alku posjetili barjaktara u Turjacima, mještani ih oduševljeno dočekali

Uoči današnje Sinjske alke, premijer i ministri posjetili su ovogodišnjeg alkarskog barjaktara Marijana Pavlinušića u Turjacima.
Pavlinušić ih je ugostio ispred svoje obiteljske kuće, gdje je prije početka središnjih alkarskih događanja vladala opuštena atmosfera.
Dolazak premijera i ministara privukao je velik broj okupljenih koji su ih oduševljeno pozdravili. Gosti su pritom odvojili vrijeme za druženje s građanima i fotografiranje sa svima koji su to željeli.
U Turjacima je tako uoči Alke zavladala svečana, ali opuštena atmosfera, dok se pozornost tijekom dana seli prema Sinju i Alkarskom trkalištu.
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