FOTO Premijer i ministri pred Alku posjetili barjaktara u Turjacima, mještani ih oduševljeno dočekali

Uoči današnje Sinjske alke, premijer i ministri posjetili su ovogodišnjeg alkarskog barjaktara Marijana Pavlinušića u Turjacima.

Pavlinušić ih je ugostio ispred svoje obiteljske kuće, gdje je prije početka središnjih alkarskih događanja vladala opuštena atmosfera.

Dolazak premijera i ministara privukao je velik broj okupljenih koji su ih oduševljeno pozdravili. Gosti su pritom odvojili vrijeme za druženje s građanima i fotografiranje sa svima koji su to željeli.

U Turjacima je tako uoči Alke zavladala svečana, ali opuštena atmosfera, dok se pozornost tijekom dana seli prema Sinju i Alkarskom trkalištu.