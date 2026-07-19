FOTO Poznata dalmatinska plaža krcata kupačima: Mnogi su spas potražili u moru

Visoke temperature danas su zavladale Dubrovnikom, a brojni građani i turisti spas od ljetne žege potražili su na jednoj od najpoznatijih gradskih plaža.

Oko 14 sati u Dubrovniku je izmjeren 31 Celzijev stupanj, dok se temperatura mora kretala oko ugodnih 25 stupnjeva. Takvi uvjeti privukli su velik broj ljudi na plažu Banje, koja je tijekom cijelog dana krcata kupačima.

Ručnik se teško može ugurati

Jedni su se osvježavali u bistrom moru, drugi su uživali u sunčanju, dok su brojni posjetitelji pokušavali pronaći barem malo slobodnog prostora za ručnik. U jeku turističke sezone na Banjama je često vrlo teško pronaći slobodno mjesto, što dovoljno govori o popularnosti ove dubrovačke plaže.

More kao jedino pravo osvježenje

Banje se nalaze tek nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre Dubrovnika, a poznate su po pogledu na gradske zidine, staru gradsku luku i otok Lokrum. Upravo spoj atraktivnog položaja, čistog mora i impresivne kulise čini ih nezaobilaznim mjestom za brojne turiste koji tijekom ljeta posjećuju Grad.

U svakom slučaju, sudeći prema prizorima s plaže, na Banjama će se mjesto za ručnik i idućih dana tražiti više.