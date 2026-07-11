FOTO Požar na Korčuli vidi se iz Podstrane

Dva požara izbila su u subotu na Korčuli nakon udara groma, na području između Blata i Smokvice. Vatrogasci su odmah izašli na teren, a zbog nepristupačnog terena u gašenje su uključeni i kanaderi.

Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke, a nadležne službe pozivaju građane da prate upute te izbjegavaju područje intervencije.

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage koje pokušavaju požare staviti pod kontrolu, dok kanaderi pružaju pomoć iz zraka.

Prema dojavama čitatelja i fotografijama koje pristižu u redakciju, dim se jasno može uočiti i s područja Podstrane, što svjedoči o razmjerima požara.