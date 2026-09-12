FOTO Poruka osvanula uz Jadransku magistralu: „Svi na Poljud za Bile i Mišu“

Uz Jadransku magistralu, odnosno Cestu Ivana Pavla II., osvanuo je transparent kojim se navijače poziva na Poljud.

Na transparentu je ispisana kratka poruka:

„Svi na Poljud za Bile i Mišu“

Poruka nije mogla proći nezapaženo brojnim vozačima koji svakodnevno prometuju jednom od najfrekventnijih prometnica kroz Kaštela.

Podsjetimo, u samo tjedan dana u sklopu akcije „Svi za Mišu!“ prikupljeno je ukupno 75.567,77 konvertibilnih maraka i 128.132,43 eura za liječenje teško stradalog 28-godišnjeg Miše Sabljića.

Nove podatke objavio je DPH Tomislavgrad, čiji su se članovi zajedno s brojnim navijačima Hajduka uključili u veliku akciju pomoći mladiću koji je godinama i sam bio dio navijačkog svijeta.

Mišo je teško stradao 25. srpnja na Braču, nakon čega je hospitaliziran u KBC-u Split. Zadobio je tešku ozljedu kralježnice i leđne moždine, a nastavak liječenja planiran je u specijaliziranom centru u Heidelbergu u Njemačkoj.

Za prvih šest mjeseci liječenja potrebno je 296.746 eura, dok je za medicinski transport potrebno dodatnih 22.850 eura.

Pomoć se prikuplja kroz više kanala, među ostalim preko Humanitarnog kluba navijača Hajduka Bilo srce i DPH Tomislavgrad, a u akciju se uključio i sam Hajduk.

Hajduk se uključio akcijom na Poljudu

Klub je akciju povezao i s prvenstvenom utakmicom protiv Slaven Belupa na Poljudu. Cijena svake ulaznice povećana je za jedan euro, a taj dodatni euro namijenjen je pomoći Miši i njegovoj obitelji.

Hajduk je odlučio napraviti još jedan korak – na svaku prodanu ulaznicu klub će donirati dodatni euro. To znači da će svaka kupljena ulaznica donijeti ukupno dva eura pomoći za Mišu.