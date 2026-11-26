Uoči večerašnjeg susreta Hajduka i belgijskog Sint-Truidena u sklopu Konferencijske lige, s Poljuda stižu prekrasni prizori.

Tribine splitskog stadiona ispunjavaju brojni mališani koji su došli pružiti podršku Bijelima. Naoružani Hajdukovim šalovima, zastavama i ručno izrađenim transparentima, najmlađi navijači s nestrpljenjem iščekuju početak još jedne europske večeri.

Dok su nogometaši Hajduka izlazili na travnjak kako bi odradili zagrijavanje, s tribina su ih pozdravljali raspjevani navijači. Podignuti šalovi, osmijesi i oduševljenje na dječjim licima obilježili su zagrijavanje za večerašnji nogometni spektakl.

Ljubav prema Hajduku još se jednom pokazala kao neraskidiva veza među generacijama, a najmlađi su večeras preuzeli glavnu ulogu na tribinama Poljuda.

Kako izgleda atmosfera uoči početka utakmice, pogledajte u našoj fotogaleriji.