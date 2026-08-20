FOTO Poljud se puni! Pogledajte atmosferu uoči velikog europskog okršaja Hajduka

Poljud je večeras ponovno u znaku europskog nogometa. Hajduk s početkom u 21 sat u Splitu dočekuje poljski Rakow u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige, a nekoliko sati prije početka susreta oko stadiona već vlada prava navijačka atmosfera.

Brojni navijači pristižu prema Poljudu, a kako se približava početak utakmice, gužva na prilazima stadionu sve je veća. Hajduk će tako i u jednom od najvažnijih europskih susreta ove sezone imati snažnu podršku s tribina.

Bijele čeka novi europski ispit

Nakon pobjede protiv Gorice u domaćem prvenstvu, Bijele večeras čeka novi europski izazov i borba za što bolju poziciju uoči uzvratnog susreta u Poljskoj.

Rakow je svoj put u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu započeo u drugom kolu. Poljska momčad na putu do play-offa svladala je maltešku Vallettu, a potom i švedski Hammarby.

Za razliku od europskih nastupa, početak domaćeg prvenstva Rakowu nije donio željene rezultate. Nakon tri odigrana kola poljska momčad nalazi se na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice bez osvojenog boda.

Navijači pristižu na Poljud

U Splitu se, međutim, večeras razmišlja isključivo o Europi. Navijači već pristižu prema stadionu, a prostor oko Poljuda postupno se puni Hajdukovim obilježjima i navijačima koji s nestrpljenjem iščekuju početak utakmice.

Sudeći prema prizorima ispred stadiona, Bijele večeras očekuje još jedna prava poljudska atmosfera. Kako izgleda situacija uoči početka velikog europskog dvoboja, pogledajte u nastavku.