FOTO Poljud samo što ne eksplodira! Tisuće navijača stižu, pred ulazima ogromni redovi

Još je samo sat vremena do početka velikog okršaja Hrvatske i Španjolske na Poljudu, a rijeke navijača slijevaju se prema stadionu.

Ispred ulaza već su se formirali veliki redovi. Tisuće navijača žele što prije zauzeti svoja mjesta na tribinama, a kako se približava početak utakmice, atmosfera postaje sve glasnija.

Kockice su na svakom koraku, vijore se hrvatske zastave, odjekuju navijačke pjesme, a Poljud se polako puni za veliki dvoboj Vatrenih protiv aktualnih svjetskih prvaka.

Navijači prema stadionu pristižu iz svih smjerova, dok su se pred pojedinim ulazima stvorile dugačke kolone. Unatoč čekanju, raspoloženje je odlično – pjeva se, navija i s nestrpljenjem iščekuje izlazak reprezentacija na teren.