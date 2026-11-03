FOTO Poljud preplavljen emocijama: Tisuće ljudi na tribinama, baklje i veliki transparent za Mišu Kovača

Posebna atmosfera vlada večeras na Poljudu, gdje se okupilo mnoštvo ljudi na ispraćaju Miše Kovača. Tribine splitskog stadiona ispunjene su obožavateljima različitih generacija, a fotografije našeg fotografa Roka Pavlinušića najbolje dočaravaju razmjere okupljanja i emocije koje su preplavile stadion.

Šalovi podignuti u zrak, tisuće pogleda usmjerenih prema travnjaku i more ljudi pod svjetlima Poljuda stvaraju prizore koji će se dugo pamtiti.

Veliki transparent preko tribine, zasjale i baklje

Posebnu pozornost privukao je golemi transparent razvučen duž tribine, posvećen Miši Kovaču. U jednom trenutku zasjale su i crvene baklje, dodatno naglasivši dojmljivu atmosferu na stadionu.

Dok se iznad Splita spuštala noć, Poljud je pružao gotovo nestvarnu sliku. Pod tamnoplavim nebom, između osvijetljenih tribina, okupili su se ljudi povezani pjesmama koje su obilježile generacije.

Na fotografijama se vide i brojni navijački šalovi, među kojima prevladavaju Hajdukove boje. Nije to slučajno: Mišo Kovač i Hajduk desetljećima zauzimaju posebno mjesto u identitetu Splita i Dalmacije.

Prizori koji govore više od riječi

S jedne strane stadiona do druge proteže se mnoštvo okupljenih, a posebno su dojmljivi široki kadrovi Poljuda na kojima se vide osvijetljene tribine, velika poruka posvećena Miši i crveni odsjaj baklji.

Među okupljenima su mladi, stariji, obitelji i prijatelji. Neki drže šalove, drugi fotografiraju trenutke koje žele sačuvati za uspomenu.

Večerašnji prizori još jednom pokazuju da Mišine pjesme nisu samo glazba. One su dio odrastanja, obiteljskih okupljanja, dalmatinskih fešti i uspomena koje povezuju generacije.

A Poljud je večeras postao mjesto na kojem se sve te uspomene susreću.

Pogledajte veliku fotogaleriju s Poljuda i atmosferu koju je zabilježio naš fotograf.