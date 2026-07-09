FOTO Poljud nije pun, ali... Pogledajte koga smo ulovili na tribinama

Hajduk nakon prvih 45 minuta vodi 1:0 protiv slovačke Žiline u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Jedini pogodak na Poljudu postigao je Brajković, koji je Bijelima donio prednost uoči nastavka susreta.

Momčad Gonzala Garcije od početka je nametnula ritam i stvorila nekoliko opasnih situacija, a inicijativa je okrunjena pogotkom koji zasad odlučuje utakmicu. Žilina je u nekoliko navrata pokušala zaprijetiti iz kontranapada, no Hajduk je na odmor otišao s minimalnom, ali zasluženom prednošću.

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Na Poljudu se okupio solidan broj navijača, iako stadion nije ispunjen do posljednjeg mjesta. Atmosfera je ipak prava europska, a s tribina tijekom cijelog prvog poluvremena nije izostala glasna podrška Bijelima.

Pogledajte koga smo sve ulovili na tribinama Poljuda.