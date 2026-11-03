FOTO Poljud krcat: Mišine majice, Hajdukovi šalovi i bujica emocija

Splitski Poljud ispunjen je do posljednjih mjesta uoči velikog koncerta posvećenog legendarnom Miši Kovaču. Građani su pristigli kako bi pjesmom odali počast glazbeniku čiji su hitovi obilježili generacije, a prizori sa stadiona svjedoče o posebnoj povezanosti Miše, Splita, Dalmacije i Hajduka.

Na tribinama Poljuda vlada posebna atmosfera. Među okupljenima se mogu vidjeti brojne majice s likom Miše Kovača, šalovi i druga obilježja posvećena legendarnom pjevaču, ali i prepoznatljiva Hajdukova obilježja. Bijela boja, Mišin lik i stihovi njegovih pjesama danas su neizostavan dio prizora sa splitskog stadiona.

Posebnu simboliku današnjem okupljanju daju i riječi „Samo nas nebo rastavit može”, koje za mnoge navijače i ljubitelje Mišinih pjesama imaju snažno emotivno značenje.

Pogledajte u galeriji našeg Roka.